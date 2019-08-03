حظك اليوم.. برج القوس السبت 3 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في الأسد يرمز إلى مغامرات جيدة وأسفار، لكن بتنافره مع أورانوس فقد يوحي بعرقلة وتأخير وبمحاسبة على خطأ سابق.



عاطفيًا: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصًا أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة.



صحيًا: تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



