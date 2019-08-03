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عالم

المجلس العسكرى السودانى وقوى "الحرية والتغيير" يتفقان على كل بنود "الإعلان الدستورى"

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:05 ص
المجلس العسكرى السودانى
المجلس العسكرى السودانى وقوى "الحرية والتغيير" يتفقان على كل
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قال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" اتفقا اتفاقا كاملا على كل بنود وثيقة "الإعلان الدستوري".

وعبر لبات، في مؤتمر صحفي مقتضب عقب اجتماع استمر عدة ساعات بين وفدي المجلس العسكري وقوى "الإعلان والتغيير"، عن سعادته بالوصول إلى هذه الاتفاق.

وأضاف لبات، في حضور الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي وقيادات "الحرية والتغيير"، "اجتمع وفد "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي مواصلا عمله حول الوثيقة الدستورية، ويسعدني باسم الوساطة الإفريقية،وباسم وفدي التفاوض، أن أعلن للرأي العام السوداني والدولي والافريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة".

وأوضح لبات أن اجتماعا فنيا سيعقد مساء السبت من أجل الاتفاق على مراسم التوقيع على الاتفاق.

وفور انتهاء لبات من كلمته، دوت القاعة الرئيسية في "قاعة الصداقة" التي تستضيف الاجتماعات والمؤتمر الصحفي بالتصفيق، وسط فرحة عارمة انتابت أوساط الصحفيين السودانيين الحضور.

وسارع السودانيون إلى الخروج في شوارع العاصمة ودوت صافرات السيارات في الشوارع، وسط هتافات مؤيدة للاتفاق.
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