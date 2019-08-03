بالفيديو.. مصطفى رزق يطرح أغنية "اقلبها هزار" على "يوتيوب"





طرح المطرب مصطفى رزق، أغنيته الجديدة "اقلبها هزار" على قناته عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من ألحانه وكلمات شاعر العامية الكبير مصطفى الجارحي ومن توزيع كريم حسام.وتتميز الأغنية الجديدة "اقلبها هزار" بكلمات ومعان ورتم موسيقى يخرجها عن دائرة المعتاد والمألوف في الأغنية المصرية والعربية في السنوات الأخيرة.وجاءت أبرز كلمات الأغنية، كالتالي:لها ضحكة تقول للجد يا جد كفاية بقي اقلبها هزارلها ضحكة ترد الروح وتود تمد النور من قلب النارلها ضحكة صباح الورد بتشبه طبق الفول بالزيت الحاروأنا لما بتضحك قلبي بيضحك.. عمري بيضحك ليل ونهار.