افتتاح معرض استيعادى لأعمال فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير

في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، يفتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب٬ رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ معرض استيعادي لأعمال فناني إفريقيا المشاركين في الدورات العشر السابقة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.



ويضم المعرض 40 عمل فني لـــ31 فنانًا من 16 دولة إفريقية، هي: "جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، الرأس الأخضر، جمهورية السودان بالإضافة إلى مصر".



هذا ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري.