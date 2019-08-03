اليوم.. تجليس الأنبا باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

تحتفل إيبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك اليوم السبت، بتجليس الأنبا باسيليوس مطرانًا على المحافظة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر كاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا.



ويترأس القداس الاحتفالي، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساقفة الكاثوليك، والقساوسة من جميع الطوائف المسيحية المختلفة.



وكان قد ترأس الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، القداس الإلهى، أمس الجمعة، في كنيسة القيامة بمحطة الرمل، وشارك بحضور القداس، الأنبا كيرلس مطران أسيوط والقمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي بالإسكندرية والأب زياد حداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين والعديد من الآباء والرهبان والرهبات وشعب الكنيسة.



وقام الأنبا إبراهيم خلال طقس القداس الإلهى، بالرسامة الكهنوتية للأب عماد كميل اللعازري، وسط حضور أعداد غفيرة من شعب الإسكندرية.

