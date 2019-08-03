اليوم.. حفل إطلاق رواية "موعد مع السيدة الجميلة" للكاتب أحمد سلامة

يُنظم مركز الهالة الثقافي بالمعادي٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم السبت٬ ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "الزعفرانة.. موعد مع السيدة الجميلة" للكاتب أحمد سلامة.



ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية:

"هنا موعدُ مختلف. حبيبان التقيا صدفة لا هما يعرفان بعضهما ولا هما غريبان عن بعضهما مُرتبطان رغم كل تلك الغربة.



"يحيى الطيب" خبير الآثار المصري الذي يحاول الهرب من حكايات الحبيبات القديمات، ومن لعنة كسرة القلب ومرارة الوحدة في نهاية كل علاقة، فيهرب إلى الصحراء بحثًا عن سرٍ قديمٍ.



"ياسمينا" الفتاة اليونانية التي جاءَت إلى مِصر هربًا من لعنةٍ تصيبها كلما اقتربت من الرجال. فحاولت اللجوء إلى صحراء مصر ومعها سرٌّ قديمٌ، ومفتاحٌ لكل ما يبحث عنه يحيى. يلتقيان صدفة، أو هكذا ظنَّا، لتبدأ رموز كل الشفرات تُحل وتتشابك أيضًا، هكذا الأمرين معًا".