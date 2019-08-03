الليلة.. فن البانتومايم بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ فى السابعة مساء اليوم السبت، عرض بانتومايم لفريق "أسمه إيه" لفنون الأداء المعاصر.



يتضمن العرض مشاهد متنوعة من عروض المسرح الإيمائي البانتومايم منها: "أنا وحب عمري، وحلاق خلاصة، وسوبر دكتور، وعصابة الأوغاد"، والعرض من أداء نور خالد، وأحمد برعي.



يشار إلي أن فريق "أسمه إيه" تأسس عام 2011، علي يد الفنان أحمد برعي٬ وبعد ثلاثة سنوات من تأسيس الفرقة، اجتمع أحمد برعي ببطلة الفرقة الثانية، صفاء محمدي، لينضم بعد ذلك عضوين رئيسيين وهما، مروة الحصري وأحمد ناصر، ومنذ ذلك التاريخ طرأت عدد من الظروف والمشاكل، أدت إلي توقفه، ثم عودته من جديد وبشكل أقوي، وحاليًا يستعدون لاجتذاب العديد من الفنانين والراغبين في تعلم هذا الفن، وتدريبهم بشكل محترف.



وبحسب مؤسس فريق "اسمه إية"، يُعد فن البانتومايم، أحد الفنون سهلة التقديم، كما أنه لا يحتاج إلي خشبة مسرح مغلقة أو مجهزة، فأي موقع يصلح لتقديم هذا الفن، سواء في الشوارع، أو داخل محطات المترو، أو حتي فوق أسطح المنازل، وأنهم بدأوا بالفعل في تنظيم عدد كبير من ورش التدريب لنشر فن الحركات الايحائية.