اليوم.. اليوبيل الذهبى لإنشاء الكنيسة القبطية بأستراليا

يحتفل الأنبا دانييل، مطران سيدنى، وتوابعها، اليوم السبت، 4 أغسطس المقبل، باليوبيل الذهبى لإنشاء الكنيسة القبطية بأستراليا، ويطلق الحفل بقاعة استاد بنك ويست، بحى باراماتا، غرب المدينة.



ويشارك بحضور الاحتفالية عدد غفير من القيادات الدينية والسياسية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالى، وبرلمان ولاية نيو ساوث ويلز.



من ناحية أخرى.. احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الماضي.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس الجارى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.