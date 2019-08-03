الليلة.. عرض فيلم "رحمة الأدغال" بمركز الحرية للإبداع

ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري٬ والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية٬ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستضيف سينما الهناجر٬ في السابعة مساء اليوم السبت، الفيلم الروائي الطويل " رحمة الأدغال"، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق.



وفيلم "رحمة الأدغال " للمخرج الرواندي "جويل كاركيزي"، تدور أحداث الفيلم في الأدغال الكونغولية وهي الأخطر في العالم حيث يجد كل من الرقيب "كزافيي" بطل الحرب الرواندي والجندي "فاوستن" نفسيهما علي أراضي العدو وتتصاعد الأحداث.



الجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2019، كما يعرض الفيلم أيضاَ في السابعة مساء نفس اليوم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.