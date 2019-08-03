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مصر

أبرز تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال شهر من التشغيل التجريبى

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:22 ص
الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن فريق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد واجه العديد من التحديات خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي رصدها من خلال غرفة العمليات المنعقدة لمتابعة تنفيذ المشروع وأهم المشاكل التي تواجه المنتفعين على مدار 24 ساعة.

وأضاف "السبكي"، في تصريحات له، أن أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 20 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة؛ مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات.

وأشار إلى أن إدارة المشروع عملت على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة 30% وتوفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء، وأيضًا خلال النصف الثاني من شهر يوليو، وتم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وبذلك أصبح هناك 22 وحدة ومركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.

وأوضح أنه تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي لـ10 دقائق إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات، وذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى إعجاب ورضاء جميع المواطنين.

وتابع: "تمثلت أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق في عدم تقبل المواطنين لآليات الإحالة، ولذلك قام فريق المشروع بتوجيه حملات توعية في الوحدات والمراكز والمستشفيات من خلال المثقفات الصحيات لتوضيح الآلية بشكل سهل للمواطنين كما تم تخصيص مسئول إحالة بكل الوحدات والمراكز والمستشفيات لمتابعة حالات الإحالة وتيسير إجراءتها وتفعيل نظام إلكتروني للحد من الإجراءات الورقية للإحالة".

وأكد مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تطبيق نظام الإحالة بلغت نسبته 100% في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى النساء والولادة، و76% في مستشفى التضامن و52% في مستشفى الزهور و46% في مستشفى السلام بورسعيد.
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