أبرز تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال شهر من التشغيل التجريبى
السبت 03/أغسطس/2019 - 12:22 ص
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن فريق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد واجه العديد من التحديات خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي رصدها من خلال غرفة العمليات المنعقدة لمتابعة تنفيذ المشروع وأهم المشاكل التي تواجه المنتفعين على مدار 24 ساعة.
وأضاف "السبكي"، في تصريحات له، أن أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 20 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة؛ مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات.
وأشار إلى أن إدارة المشروع عملت على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة 30% وتوفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء، وأيضًا خلال النصف الثاني من شهر يوليو، وتم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وبذلك أصبح هناك 22 وحدة ومركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.
وأوضح أنه تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي لـ10 دقائق إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات، وذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى إعجاب ورضاء جميع المواطنين.
وتابع: "تمثلت أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق في عدم تقبل المواطنين لآليات الإحالة، ولذلك قام فريق المشروع بتوجيه حملات توعية في الوحدات والمراكز والمستشفيات من خلال المثقفات الصحيات لتوضيح الآلية بشكل سهل للمواطنين كما تم تخصيص مسئول إحالة بكل الوحدات والمراكز والمستشفيات لمتابعة حالات الإحالة وتيسير إجراءتها وتفعيل نظام إلكتروني للحد من الإجراءات الورقية للإحالة".
وأكد مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تطبيق نظام الإحالة بلغت نسبته 100% في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى النساء والولادة، و76% في مستشفى التضامن و52% في مستشفى الزهور و46% في مستشفى السلام بورسعيد.
وأضاف "السبكي"، في تصريحات له، أن أهم تلك التحديات هو الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي من خلال 20 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء المحافظة؛ مما أدى لتكدسات في بعض تلك الوحدات.
وأشار إلى أن إدارة المشروع عملت على حل تلك المشكلة عن طريق زيادة عدد مدخلي البيانات بنسبة 30% وتوفيرهم على مدار 12 ساعة عمل من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساء، وأيضًا خلال النصف الثاني من شهر يوليو، وتم ضم وحدة صحة أسرة الإسراء بحي الضواحي ومركز صحة أسرة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وبذلك أصبح هناك 22 وحدة ومركز متاحين للتسجيل لتخفيف التكدسات على جميع الوحدات والعمل على تيسير وسرعة إجراءات التسجيل على المواطنين.
وأوضح أنه تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلي من ساعة في بداية التشغيل التجريبي لـ10 دقائق إلى 15 دقيقة من خلال رفع قدرات مسجلي البيانات، وذلك التحسن في سرعة التسجيل لاقى إعجاب ورضاء جميع المواطنين.
وتابع: "تمثلت أحد أهم التحديات التي واجهها الفريق في عدم تقبل المواطنين لآليات الإحالة، ولذلك قام فريق المشروع بتوجيه حملات توعية في الوحدات والمراكز والمستشفيات من خلال المثقفات الصحيات لتوضيح الآلية بشكل سهل للمواطنين كما تم تخصيص مسئول إحالة بكل الوحدات والمراكز والمستشفيات لمتابعة حالات الإحالة وتيسير إجراءتها وتفعيل نظام إلكتروني للحد من الإجراءات الورقية للإحالة".
وأكد مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أن تطبيق نظام الإحالة بلغت نسبته 100% في مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى النساء والولادة، و76% في مستشفى التضامن و52% في مستشفى الزهور و46% في مستشفى السلام بورسعيد.