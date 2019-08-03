تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ حفل فني غنائي٬ والذي يحييه كورال أطفال غنوة٬ ضيفة الحفل الفنانة صفاء أبوالسعود ونخبة من ألمع النجوم، ويبدأ الحفل في السادسة من مساء اليوم السبت.



وتتضمن فقرات الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات التراث لـ سيد درويش والأغنيات الوطنية منها: "يا حبيبتي يا مصر٬ عظيمة يا مصر، بالأحضان. بالإضافة إلى أغاني الأطفال مثل: يا صحابي وصحباتي٬ كان في فراشة٬ مين حبيب بابا٬ أنا أبريق الشاي٬ جدو علي٬ ذهب الليل طلع الفجر٬ سوسة كف عروسة٬ أنا لما أحب أتسلي٬ في البحر سمكة٬ البنات البنات٬ شخبط شخابيط وغيرها".



يشار إلى أن كورال اطفال غنوة فريق يغني كل أغاني الأطفال القديمة والجديدة بشكل مرح٬ وحركات تمثيلية علي المسرح بالإضافة لبعض الأوبريتات، كما يعيد الكورال تقديم أغنيات: نيللي-صفاء أبوالسعود-عبدالمنعم مدبولي٬ عفاف راضي وغيرهم بشكل حديث.