زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام صاروخي جديد

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، منذ قليل، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".



جاء ذلك بعد أيام من اختبار بيونجيانج للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء.



وقال جيش كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر.