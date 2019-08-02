فواكه تساهم في إدخال البروتين إلى جسمك

الفاكهة ليست مصدرًا للبروتين بشكل عام، وإنما المعادن والفيتامينات. لكن نظرًا لأن التوصيات الغذائية الصحية تحث على الاعتدال في أكل اللحوم الحمراء لضبط الوزن والوقاية من السكري، أو التحول إلى مصادر البروتين النباتي بالكامل مثل البقول عند ارتفاع الكولسترول.



إليك بعض الفواكه التي تعزّز مدخلات الجسم من البروتين:



التمر. يحتوي كل 100 جرام من التمر على جرامين ونصف من البروتين، إلى جانب معادن وفيتامينات عديدة تمنح فوئد صحية رائعة.



الزبيب. يحتوي كل 100 جرام من الزبيب الذهبي على 3 جرامات من البروتين، لكن نظرًا لأن الزبيب عنب مجفّف ترتفع نسبة السكر فيه.



الجوافة. توفر كل 100 جرام من الجوافة 5 جرامات من البروتين، كما تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تفوق الموجودة في البرتقال.



الخوخ. يحتوي كل 100 جرام من الخوخ (البرقوق) على2.18 جرام من البروتين، و7 جرامات من الألياف.