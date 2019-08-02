دراسة: فيتامين "أ" يقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد

حثّت نتائج دراسة جديدة على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" لتقليل خطر سرطان الجلد. ويعتبر فيتامين "أ" من المغذيات الضرورية ليتمتع الإنسان بصحة جيدة، ويؤدي نقصه إلى عواقب صحية سيئة.



وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت بالتعاون بين جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة إنجي بكوريا الجنوبية يساعد حصول الجسم على الكمية الصحية من فيتامين "أ" على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "جاما" الطبية. ويوجد فيتامين "أ" بكثرة في البطاطا الحلوة والجزر والشمام والفلفل الأحمر والخضروات الورقية والبيض والكبد البقري ولحم الديك الرومي والحليب.