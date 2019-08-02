مؤشرات تدل على أن زوجك مصاب بالإجهاد

تشير عدة دراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد والقلق، إلا أن نسبة إصابة الرجال بالإجهاد مرتفعة أيضًا.



وتشمل أعراض الإجهاد، الشعور بالقلق، والتنفس السريع، والارتجاف، إضافة إلى الشعور بالضعف والتعب باستمرار، وعدم المقدرة على السيطرة على الأفكار المثيرة للقلق.



وإذا أردت معرفة مؤشرات إضافية على أنك زوجك مصاب بالإجهاد، إليك هاتين العلامتين، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:



１-الإدمان

بينما تميل النساء إلى التنفيس عن مشاعر القلق بطرق عديدة، قد يلجأ الرجال إلى تعاطي الكحول أو العقاقير المخدرة للتخفيف من المشاعر السلبية التي تسبب لهم الإجهاد والقلق. ومع الوقت يصبح تعاطي هذه العقاقير عادة لا يمكن التحكم بها وتتحول إلى الإدمان، لذا لا بد من أن تتنبه الزوجة إلى هذا الخطر، وتعمل على حله قبل أن يتحول إلى كارثة تهدد حياة الأسرة برمتها.



２-الغضب المستمر

إن كان زوجك يغضب باستمرار، ويبدأ بالصراخ لأتفه الأسباب، فقد يكون هذا مؤشرًا واضحًا على شعوره بالإجهاد، وهنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ الزوجة إجراءات للتخفيف عن زوجها، مثل أخذ إجازة من العمل ومرافقة الزوج في عطلة إلى وجهة سياحية، للاسترخاء والابتعاد عن ضغوطات الحياة اليومية وروتينها القاتل.