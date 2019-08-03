"الصحة": نستهدف تسجيل 920 ألف مواطن بالتأمين الصحى ببورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تستهدف تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التامين الصحي الشامل.



وأضاف "السبكي"، في تصريح لـ"الدستور" أنه تم تسجيل 28.3% من مواطنى بورسعيد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل داخل 22 وحدة صحية، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 260 مواطن خلال أول شهر من التشغيل التجريبي للمنظومة، والذى بدأ فى الأول من شهر يوليو الماضى.



وأوضح أن الوحدات الصحية الـ22 مستمرة فى تسجيل المواطنين للحصول على الخدمة الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إن الوحدات الصحية شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين خلال الشهر الاول من التشغيل التجريبى، مما كان تحديا كبيرا للهيئة والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن هيئة التأمين الصحي مستمرة فى توعية المواطنين بضرورة التسجيل داخل المنظومة للحصول على خدمة صحية متميزة.