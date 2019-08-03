اليوم.. انطلاق اللقاء الأسبوعى للشباب الخريجين بكنسية السيدة العذراء بغمرة

تطلق أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا موسى، اليوم السبت 3 أغسطس، لقاءً خاصًا للشباب الخريجين، في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة.



ويشارك باللقاء الروحى، عدد غفير من الشباب والفتيات الخريجين على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية، كما يشارك بحضور اللقاء القس بيشوى عياد.



ويتضمن اللقاء عدة فقرات هامة روحية، وترفيهية تشمل: "صلاة وترانيم وتاملات، وكلمة الترحيب من الربان فيلبس عيسى راعى الكنيسة السريانية بالقاهرة".



يذكر أن أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تشمل ما يقارب لـ22 لجنة من بينهم لجنة الخريجين، وقام بتأسيس تلك اللجان الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.



ومن ناحية أخرى.. احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الماضي.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس الجارى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.