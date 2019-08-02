مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة، حقيقة طلب الجناح الألماني ليروي ساني، مغادرة صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع محاولات بايرن ميونخ، ضم اللاعب.



وألقت هذه المسألة بظلالها على جوارديولا خلال جولة السيتي الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.



وقال بيب: "من المستحيل بالنسبة لي أن أقنع أي لاعب بالبقاء إذا كان يريد المغادرة. لكن ساني لم يبلغني بأي شيء. إذا قال إنه يرغب في مغادرة الفريق فسنتحدث إلى إدارة النادي. لم يخبرني بذلك".



وأكد المدرب الإسباني على موقفه المؤيد لبقاء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صفوف الفريق بعد أن ساعدت أهدافه العشرة السيتي على الدفاع عن لقب الدوري بنجاح إضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى.



وأكد جوارديولا للصحفيين قبل مباراة درع المجتمع أمام ليفربول، الأحد المقبل: "أجبت عدة مرات على هذا السؤال (بشأن مستقبل ساني). أعرف أن هناك شائعات".



وأضاف: "نريده أن يبقى. حاولنا على مدار أكثر من عام تمديد العقد. كنا قريبين للغاية من تحقيق هذا الهدف. لكن الأمور اختلفت الآن بعض الشيء. هذا هو الواقع. لا يمكنني الحديث أكثر من هذا".



وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني، وتوقفت الشائعات حول أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري، حين أصدر بايرن ميونخ بيانا أمس الخميس قال فيه إن تلك التقارير "عارية عن الصحة".



ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد في التاسع من أغسطس آب.



وقال جوارديولا إنه يأمل أن تحذو بطولات الدوري الأوروبية الأخرى حذو الدوري الإنجليزي في هذا الخصوص حتى يعرف المدربون التشكيلة النهائية لفريقهم قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد.



وأضاف: "إنجلترا تقدم نماذج تحتذى في العديد من المجالات. لهذا أتمنى أن تقتدي بها باقي بطولات الدوري في أوروبا".



وأكمل: "أعتقد أنه من الأفضل إغلاق فترة الانتقالات قبل خوض أول مباراة في الموسم الجديد لهذا يعرف المدرب بالتحديد لاعبي تشكيلته لباقي الموسم".