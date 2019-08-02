السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:35 م
ساني
ساني
طباعة
كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة، حقيقة طلب الجناح الألماني ليروي ساني، مغادرة صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع محاولات بايرن ميونخ، ضم اللاعب.

وألقت هذه المسألة بظلالها على جوارديولا خلال جولة السيتي الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

وقال بيب: "من المستحيل بالنسبة لي أن أقنع أي لاعب بالبقاء إذا كان يريد المغادرة. لكن ساني لم يبلغني بأي شيء. إذا قال إنه يرغب في مغادرة الفريق فسنتحدث إلى إدارة النادي. لم يخبرني بذلك".

وأكد المدرب الإسباني على موقفه المؤيد لبقاء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صفوف الفريق بعد أن ساعدت أهدافه العشرة السيتي على الدفاع عن لقب الدوري بنجاح إضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى.

وأكد جوارديولا للصحفيين قبل مباراة درع المجتمع أمام ليفربول، الأحد المقبل: "أجبت عدة مرات على هذا السؤال (بشأن مستقبل ساني). أعرف أن هناك شائعات".

وأضاف: "نريده أن يبقى. حاولنا على مدار أكثر من عام تمديد العقد. كنا قريبين للغاية من تحقيق هذا الهدف. لكن الأمور اختلفت الآن بعض الشيء. هذا هو الواقع. لا يمكنني الحديث أكثر من هذا".

وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني، وتوقفت الشائعات حول أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري، حين أصدر بايرن ميونخ بيانا أمس الخميس قال فيه إن تلك التقارير "عارية عن الصحة".

ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد في التاسع من أغسطس آب.

وقال جوارديولا إنه يأمل أن تحذو بطولات الدوري الأوروبية الأخرى حذو الدوري الإنجليزي في هذا الخصوص حتى يعرف المدربون التشكيلة النهائية لفريقهم قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد.

وأضاف: "إنجلترا تقدم نماذج تحتذى في العديد من المجالات. لهذا أتمنى أن تقتدي بها باقي بطولات الدوري في أوروبا".

وأكمل: "أعتقد أنه من الأفضل إغلاق فترة الانتقالات قبل خوض أول مباراة في الموسم الجديد لهذا يعرف المدرب بالتحديد لاعبي تشكيلته لباقي الموسم".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد

منذ حوالي 5 ساعات

طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الهلال السوداني يفوز على الأهلي شندي وديا

مدرب فلسطين: أعد منتخبا للمستقبل

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض استيعادى لأعمال فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير

اليوم.. حفل إطلاق رواية "موعد مع السيدة الجميلة" للكاتب أحمد سلامة

الليلة.. فن البانتومايم بمركز طلعت حرب الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "رحمة الأدغال" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك