526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

أصيب الأطباء في مدينة تشيناي الهندية، بالذهول عندما كشفت عملية مسح بالأشعة السينية عن وجود آفة كبيرة داخل فم صبي يبلغ من العمر 7 سنوات.

وكان الطفل نُقل إلى مستشفى تشيناي جنوب الهند، إثر إصابته بآلام مبرحة في الفم، حيث أجرى له الأطباء فحصًا بالأشعة السينية، واكتشفوا وجود 526 ضرسًا في فمه.

وقد اعتقد والدا الصبي باربهو (40 عامًا)، وراجاكوماري (33 عامًا) بأن طفلهما مصاب بسرطان الفك في بادئ الأمر، وخاصة بعدما انتفخ فكّه بشكل يدعو للقلق.

وأصيب أفراد الطاقم الطبي بالدهشة عندما اكتشفوا مئات الأسنان بأحجام مختلفة داخل كيس لحمي على شكل كتلة، يبلغ حجمه 5 بوصات داخل فم الصبي، حيث قاموا بإزالته بعملية جراحية دقيقة، استغرقت خمس ساعات.

يذكر أن الطفل عانى من الألم منذ سن الرابعة، بسبب هذه الحالة التي تعتبر الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور" أونلاين البريطانية.