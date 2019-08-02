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الكرازة

المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي يكرم رئيس جامعة عين شمس السابق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
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كرم المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق بمناسبة إنتهاء فترة رئاسته للجامعة، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد ونواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وقدم الدكتور عبدالوهاب عزت هدية تذكارية إلى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد وتسليمه قيادة الجامعة، وسط تصفيق الحضور.

وقال الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي إن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق عمل بكل جهد وإخلاص وأمانة أمام الله والناس.

وأضاف الأنبا إرميا أن الدكتور عبدالوهاب عزت من الشخصيات الوطنية التى لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة التعليم العالي والبحوث لخدمة بلادنا مصر، وأن جامعة عين شمس شهدت تطورات عديدة في مختلف الكليات والمستشفيات التابعة لها خلال فترة رئاسته للجامعة.

وأكد رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي تهنئته للدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد، لافتا إلى أنه من الشخصيات الكبيرة في عالم الطب وقدم خدمات كبيرة في البحوث الطبية خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسئوليته الجديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد أن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق أستاذ كبير وإنسان رائع، وهو شخص مخلص في عمله ةوالجميع يحمل له المشاعر الطبية وهو قدوة في كل شئ، وأنه سيحاول أن يمشى على نهجه ويكمل الطريق لما فيه مصلحة الجامعة والطلاب.

وتابع قائلا، إن الدكتور عبدالوهاب عزت قيمة كبيرة وسيتم الاستفادة من خبراته، مقدما الشكر للأنبا إرميا على التكريم المقدم للدكتور عبدالوهاب عزت وأن جامعة عين شمس مستمرة في التعاون مع المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي في مختلف المجالات.

وبدوره، قال الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، إن فلسفة النجاح في جامعة عين شمس قائم على روح الفريق الواحد والعمل الجماعى بين جميع الأطراف.

وتمنى الدكتور عبدالوهاب عزت لرئيس الجامعة الجديد الدكتور محمود المتينى التوفيق في مهمته الجديدة، كما تمنى النجاح لجميع نواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والعاملين.

وأضاف أنه كان يدرك جيدا اللحظة التى سيخرج منها من الجامعة، وأنه طوال هذه المدة شاهد العديد من الأحداث الوطنية، وأنه كان حريص أن يقدم كل ما لديه لخدمة الوطن والطلاب والجامعة.

وقدم الأنبا إرميا درع المركز وهدية تذكارية للدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق.
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