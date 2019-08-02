السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الهند ترفض مقترح ترامب للتوسط في نزاع كشمير

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:21 م
ترامب
ترامب
طباعة
رفضت الحكومة الهندية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط بينها وباكستان بغية تسوية النزاع القديم بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.
وجاء هذا الرفض اليوم الجمعة أثناء اجتماع بين وزير الخارجية الهندي، سوبراهمايان جايشانكار، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأعلن جايشانكار - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه أبلغ بومبيو أثناء اللقاء أن "أي مشاورات بشأن كشمير، إذا كانت مطلوبة، ستجري مع باكستان وحدها وعلى أساس ثنائي حصرا".
وأكد الوزير الهندي أنه أجرى مع نظيره الأمريكي مشاورات شاملة بشأن القضايا الإقليمية.
وسبق أن خاضت الهند وباكستان حربين من أجل كشمير، وشهد الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية زيادة ملموسة من حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الهند وباكستان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر "فيسبوك"

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

منذ حوالي 5 ساعات

طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الهلال السوداني يفوز على الأهلي شندي وديا

مدرب فلسطين: أعد منتخبا للمستقبل

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض استيعادى لأعمال فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير

اليوم.. حفل إطلاق رواية "موعد مع السيدة الجميلة" للكاتب أحمد سلامة

الليلة.. فن البانتومايم بمركز طلعت حرب الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "رحمة الأدغال" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك