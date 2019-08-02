مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

حسم نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، صفقة الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع ليستر بشأن ضم ماجواير مقابل 85 مليون إسترليني.



وأشارت تقارير إلى أن ليستر رفض العرض السابق لمانشستر يونايتد، والذي قدم خلاله الأخير 70 مليون إسترليني فقط.



وسيصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.



وخاض ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.