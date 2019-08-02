تحرير 3980 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 6 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

شنت مباحث المرور بالمنيا بشن حملة مرورية موسعة علي شوارع وميادين مراكز المحافظة التسع لضبط السيارات والمركبات المخالفة وإعادة الإنضباط المروري للشارع المنياوي نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و980 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 6 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت حملة مرورية موسعة تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، نجحت في تحرير 3 ألاف و980 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة وضبط سائقين لعدم الالتزام بالقواعد المرورية وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة، تم فحص عينة 58 سائقا أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 6 سائقين كما تم ضبط سيارتين متروكتين بالشارع منذ فترة طويلة.