الهلال السوداني يفوز على الأهلي شندي وديا

فاز الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، بملعبه في مدينة أم درمان، على فريق الأهلي شندي بنتيجة (2-1)، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين، للمشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.



تقدم الأهلي شندي بهدف عكسي، من كرة معكوسة حاول ظهير أيسر الهلال فارس عبد الله إبعادها، فغالطت الحارس الدولي الأوغندي جمال سالم، وولجت الشباك.



وأدرك نزار حامد التعادل للهلال في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز أطهر الطاهر هدف الفوز للهلال.



ورفض الحكم احتساب هدف للأهلي شندي أحرزه الجناح الدولي ياسر مزمل، وذلك بحجة التسلل.



وقدم الفريقان مباراة جادة، أضاع خلالها لاعبو الفريقين فرصًا محققة، وبرز من الهلال نزار حامد والجزائري بلعويدات الذي دخل في الشوط الثاني، ومن الأهلي ياسر مزمل.



وشهدت المباراة، إشراف المدير الفني الجديد محمد عبد الله مازدا، على أول مباراة للفريق بعد اتفاق النادي رسميًا معه، اليوم الجمعة.



وقال مازدا بعد المباراة لوسائل الإعلام، إن التجربة كانت قوية من جانب الأهلي شندي والهلال، وأن فريقه استفاد منها كثيرًا.



وأوضح، أنه كان يبحث عن خوض 3 تجارب قوية، وتبقت له مباراة آخيرة مع المريخ يوم الإثنين المقبل، قبل السفر إلى كينيا لخوض مباراته بالكونفيدرالية.



يذكر أن الهلال سيواجه رايون سبورتس الرواندي في المباراة الأولى بتمهيدي دوري أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس الجاري.



بينما سيلعب الأهلي شندي أمام مضيفه الكيني بانداري في ذات الفترة بتمهيدي كأس الكونفيدرالية.