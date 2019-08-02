"شبح الحرب النووية".. معاهدة "INF" تضع العلاقات الروسية الأمريكية على حافة الهاوية

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وذلك بعد إعلان واشنطن، اليوم الجمعة، انسحابها من معاهدة "الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى" التي تم إبرامها مع موسكو عام 1987، والتي تهدف إلى منع الأسلحة النووية المتوسطة، والقضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، صباح اليوم، إن واشنطن انسحبت رسميًا من العمل بهذه الاتفاقية، موضًحا أن القرار جاء لانتهاك موسكو بنودها.



من جانبها، أعلنت روسيا تعليق العمل بالاتفاقية، ردا على قرار الولايات المتحدة، فيما يمثل أزمة جديدة بين البلدين قد تنذر بحرب نووية قريبا.



-اتهامات متبادلة



اشتدت الاتهامات بين الجانبين، إذ قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن موسكو انتهكت الاتفاقية، ونشرت عدة وحدات من صاروخ كروز "9M 729" المتوسط المدى، الذي يمكنه ضرب أهداف أوروبية هامة، كما رفضت طلب أمريكي بتدمير تلك الصواريخ، موضحين أن الأمر يمثل انتهاكا للمعاهدة.



من جانبه، نفى الكرملين الروسي، عدة مرات، أن يكون مدى الصواريخ ينتهك المعاهدة، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة: "قد انتهت الاتفاقية اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها".



-مطلب موسكو



طالبت روسيا، الولايات المتحدة، بتجميد نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، وذلك بعد انتهاء العمل رسميا بالمعاهدة التي كانت تحظر مثل هذه الخطوة.



وقال سيرجي ريابكوف وزير الخارجية الروسي: "سيكون هذا التجميد مشابه للذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، عندما قال إنه في حال عدم نشر أمريكا هذه الصواريخ في بعض المناطق، ستمتنع روسيا أيضا عن القيام بذلك"، ما يعني أنه في حال تحدت واشنطن الأمر بنشرها أي صواريخ، سيكون هناك ردا قويا لموسكو، ردا عليها باعتبارها الباديء.



- "البنتاجون" يعلن تطوير صواريخ جديدة



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منذ قليل، أنها تعمل على تطوير صواريخ جديدة، بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي تم إبراهمها مع روسيا عام 1987، وتهدف للحد من الأسلحة النووية المتوسطة، حسبما نشرت مجلة "ناشيونال ديفينس" الأمريكية.



وقال مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي، إن البنتاجون يخطط للمضي قدما في تطوير صواريخ جديدة، كان يتم تصنيعها بسبب الالتزام بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأمريكي هو نتيجة مباشرة لانتهاكات روسيا المستمرة، والمتكررة، للمعاهدة على مدار سنوات عديدة.



ويمثل إعلان "البنتاجون" تحديًا لروسيا، خاصةً بعد طلبها الأخير، فيما لم ترد موسكو على هذا الإعلان حتى الآن، في هدوء حذر، قد يكون "هدوءًا يسبق العاصفة.



-الناتو



قال حمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، إن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انتهاء معاهدة الأسلحة النووية، بعد إعلان أمريكا الانسحاب منها.



وتابع الناتو، في بيانه: "سنرد بطريقة مسؤولة تجاه نشر موسكو صاروخ عابر، والمخاطر التي تشكلها موسكو بنشر صاروخ "M9 729" على أمن الحلف، وهي وحدها التي تتحمل وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة".