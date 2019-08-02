السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"شبح الحرب النووية".. معاهدة "INF" تضع العلاقات الروسية الأمريكية على حافة الهاوية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:13 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وذلك بعد إعلان واشنطن، اليوم الجمعة، انسحابها من معاهدة "الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى" التي تم إبرامها مع موسكو عام 1987، والتي تهدف إلى منع الأسلحة النووية المتوسطة، والقضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، صباح اليوم، إن واشنطن انسحبت رسميًا من العمل بهذه الاتفاقية، موضًحا أن القرار جاء لانتهاك موسكو بنودها.

من جانبها، أعلنت روسيا تعليق العمل بالاتفاقية، ردا على قرار الولايات المتحدة، فيما يمثل أزمة جديدة بين البلدين قد تنذر بحرب نووية قريبا.

-اتهامات متبادلة

اشتدت الاتهامات بين الجانبين، إذ قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن موسكو انتهكت الاتفاقية، ونشرت عدة وحدات من صاروخ كروز "9M 729" المتوسط المدى، الذي يمكنه ضرب أهداف أوروبية هامة، كما رفضت طلب أمريكي بتدمير تلك الصواريخ، موضحين أن الأمر يمثل انتهاكا للمعاهدة.

من جانبه، نفى الكرملين الروسي، عدة مرات، أن يكون مدى الصواريخ ينتهك المعاهدة، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة: "قد انتهت الاتفاقية اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها".

-مطلب موسكو

طالبت روسيا، الولايات المتحدة، بتجميد نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، وذلك بعد انتهاء العمل رسميا بالمعاهدة التي كانت تحظر مثل هذه الخطوة.

وقال سيرجي ريابكوف وزير الخارجية الروسي: "سيكون هذا التجميد مشابه للذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، عندما قال إنه في حال عدم نشر أمريكا هذه الصواريخ في بعض المناطق، ستمتنع روسيا أيضا عن القيام بذلك"، ما يعني أنه في حال تحدت واشنطن الأمر بنشرها أي صواريخ، سيكون هناك ردا قويا لموسكو، ردا عليها باعتبارها الباديء.

- "البنتاجون" يعلن تطوير صواريخ جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منذ قليل، أنها تعمل على تطوير صواريخ جديدة، بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي تم إبراهمها مع روسيا عام 1987، وتهدف للحد من الأسلحة النووية المتوسطة، حسبما نشرت مجلة "ناشيونال ديفينس" الأمريكية.

وقال مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي، إن البنتاجون يخطط للمضي قدما في تطوير صواريخ جديدة، كان يتم تصنيعها بسبب الالتزام بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأمريكي هو نتيجة مباشرة لانتهاكات روسيا المستمرة، والمتكررة، للمعاهدة على مدار سنوات عديدة.

ويمثل إعلان "البنتاجون" تحديًا لروسيا، خاصةً بعد طلبها الأخير، فيما لم ترد موسكو على هذا الإعلان حتى الآن، في هدوء حذر، قد يكون "هدوءًا يسبق العاصفة.

-الناتو

قال حمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، إن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انتهاء معاهدة الأسلحة النووية، بعد إعلان أمريكا الانسحاب منها.

وتابع الناتو، في بيانه: "سنرد بطريقة مسؤولة تجاه نشر موسكو صاروخ عابر، والمخاطر التي تشكلها موسكو بنشر صاروخ "M9 729" على أمن الحلف، وهي وحدها التي تتحمل وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

"التعليم" تصدم طلاب مدارس المتفوقين بمشكلة في النتائج.. وأولياء الأمور يصعدون

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

منذ حوالي 9 ساعات

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

منذ حوالي 7 ساعات

"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر "فيسبوك"

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

موعد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

ستوديو

شاهد زوجة شكري سرحان الأرمينية التي ارتبط بها في بداية حياته وبكى ليلة زفافهما

فيضانات نيويورك تجبر ركّاب أتوبيس على الجلوس رافعين أقدامهم

منة عرفة تكشف أصعب مشاهدها في القاصرات وسبب جروح يديها

خبير يؤكد: دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

رياضة

مدرب مانشستر سيتى يبرئ ساني

مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماجواير

الهلال السوداني يفوز على الأهلي شندي وديا

مدرب فلسطين: أعد منتخبا للمستقبل

الرئيس نيوز

اتهام «آبل» بالتجسس على الأحاديث الجنسية بين الأشخاص عبر هواتفهم

«المركزى المصرى» يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

منوعات

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

دراسة: ضرورة تعقيم ريموت التحكم في غرف الفنادق

526 سنًّا داخل فم طفل في السابعة من عمره

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

كشكول

رسالة من التعليم لطلاب مدارس "STEM" تثير الجدل

تنبيه هام للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

تكريم رائد القوافل التجريبية بالقاهرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الكهرباء تحسم جدل فواتير المساجد برد رسمى

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض استيعادى لأعمال فنانى إفريقيا بملتقى الأقصر الدولى للتصوير

اليوم.. حفل إطلاق رواية "موعد مع السيدة الجميلة" للكاتب أحمد سلامة

الليلة.. فن البانتومايم بمركز طلعت حرب الثقافى

الليلة.. عرض فيلم "رحمة الأدغال" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك