ننشر صورة الأستاذ الجامعي المقتول داخل شقته بدار السلام

حصلت "الدستور" على صورة الأستاذ الجامعي المعثور على جثته مقتولا داخل شقته بمنطقة دار السلام بالقاهرة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، من ضبط المتهم بقتله، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق الضحية، وقتله بدافع السرقة وأن المجني عليه يدعى "عمرو عرفة على"، أستاذ جامعي، ومرشح لعضوية مجلس النواب في عام 2015 الماضي.



تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا، مفاده العثور على جثة أستاذ جامعي يدعى عمرو عرفة، 40 سنة، يعمل بكلية زراعة جامعة القاهرة، مطعونا بعدة طعنات نافذة، داخل شقته بدار السلام، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، وله محل سكن آخر بأطفيح، محافظة الجيزة.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه صديق الضحية.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، نظرا لمروره بضائقة مالية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.