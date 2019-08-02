الإصابة تحرم مانشستر يونايتد من مجهودات بوجبا أمام إيه سي ميلان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه في فترة الاستعداد للموسم الجديد والتي سيلتقي فيها غدا السبت مع إيه سي ميلان الإيطالي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من بعض الآلام في الظهر، ولكنه على الأرجح سيلحق بأولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ولم يتم إدراج اسم بوجبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد استعدادا لمباراته أمام إيه سي ميلان، كما أوضحت "أ س" أن المدير الفني للفريق، أولي جونار سولسكاير، أكد غياب بوجبا عن هذه المباراة.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها عنه "أ س" اليوم: "بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم أصيب بوجبا بتشنج في الظهر، وهي نفس المشكلة التي عاني منها في الأسبوع الماضي عندما تخلف عن الحصة التدريبية في النرويج، ولكن أعتقد أنه سيكون جاهزا مطلع الأسبوع المقبل".