ضبط محام مطلوب على ذمة قضايا تزوير في حلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على محام، هارب من أحكام بالسجن في قضايا تزوير وإتلاف.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لضبط الهاربين من أحكام قضائية، تمكن من ضبط المدعو "محمد عبدالباري"، 57 سنة، محام، ومقيم بشارع محمد سيد أحمد، والمطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 13391 لسنة 2018 جنايات قصر النيل، تزوير، والمقضي خلالها بالحبس سنة، والقضية رقم 25076 لسنة 2012 إتلاف، وتم اقتياده لديوان القسم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

