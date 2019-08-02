4 أصوات يصدرها الجسم للتنبيه عن مشكلة به

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقرير عن تنبيه أطباء بريطانيون إلى ضرورة أخذ بعض الأصوات التي تصدر عن جسم الإنسان، بعين الاعتبار وعدم الإهمال فيها، لتفادي أي مخاطر صحية قد تطرأ نتيجة عنها، والاهتمام بزيارة الطبيب المختص منعًا لتطورها.



وحددت الديلي ميل في القائمة 4 أصوات يجب التعامل معها بجدية، وعدم إهمالها بأي حال من الأحوال:



- صوت نبض أو خفقان في الأذنين:

أشارت الصحيفة أن ذلك النوع من الأصوات هو مؤشر يدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وشددت على ضرورة الانتباه إليه، لأن هذا الصوت نادرًا ما يكون له أي أعراض ملحوظة أخرى.



- سماع أصوات صفير:

أشارت الصحيفة أنه مؤشر يدل على الإصابة بطنين الأذن، وهي حالة شائعة يمكن علاجها، ولكن ينصح بزيارة الطبيب لأنها تؤثر على النوم والتركيز.



- صوت صفير عند التنفس:

قالت الصحيفة في تقريرها أنه مؤشر يدل على الإصابة بالتهاب الرئة أو الربو، وهي حالة تستوجب زيارة الطبيب لمعرفة أسبابها وتحديد العلاج.



- صوت صرير المفاصل:

يدل هذا الصوت على الإصابة بالتهاب المفاصل، ويأتي دائمًا مصحوبًا بألم، وبالتالي تتطلب الحالة زيارة الطبيب المختص من أجل تحديد العلاج الذي يخفف من تلك الآلام.