حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

كشفت مصادر مطلعة حقيقة إطلاق نار بمحيط كنيسة سانت تريزا بأسيوط، لافتة إلى أن ما يثار عن الاعتداء على الكنيسة غير صحيح وعار عن الصحة.



وأوضت المصادر أن حقيقة الواقعة هي قيام لص بمحاولته سرقة دراجة بخارية، وقيام صاحبها بالاشتباك معه، فقام أمن الكنيسة بإطلاق طلقات تحذيرية لإلقاء القبض على أطراف المشاجرة.



وبحسب المصادر تم القبض على المتهم، وتفريغ الكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.