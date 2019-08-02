براتب يصل لـ 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى المدارس الخاصة بالعبور، براتب يصل لنحو 2400 جنيه، على أن يكون المتقدمين للوظيفة لديهم خبرة 5 سنوات.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمدرسة، مديرى دور، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تربية، وأن لا يزيد العمر عن 50 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



وتحتاج المدرسة أيضا 3 مشرفات دور، على أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأن لا يزيد عمرها عن 35 سنة، وذلك براتب 1200 جنيه. كما تطلب 3 سائقين إعدادية، وذلك براتب 2400 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01063399780 أو 44870025، أو التوجه لمقر المدرسة في العبور، الحي الثاني، والتواصل مع المدير المسؤول أحمد صلاح الدين.



ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة القوى العاملة على توفير فرص عمل للشباب في عدد من منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال نشرة وظيفية شهرية يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة.