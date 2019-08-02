نيوكاسل يضم الفرنسي سان ماكسيمان والهولندي فيلمس

تعاقد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع مهاجم نيس الفرنسي الشاب آلان سان ماكسيمان والمدافع الهولندي جيترو فيلمس من اينتراخت فرانكفورت الالماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وانضم سان ماكسيمان (22 عاما) لستة أعوام بصفقة مقدرة بعشرين مليون جنيه استرليني (نحو 24 مليون دولار أميركي).

واستهل لاعب منتخب فرنسا للشباب مشواره مع سانت اتيان بعمر السادسة عشرة وخاض أكثر من مئة مباراة في الدوري.

وبعد سانت اتيان، حمل سان ماكسيمان ألوان أندية هانوفر الالماني، باستيا ونيس الفرنسيين.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "هو شاب موهوب ومستقبله كبير. يملك كل صفات المهاجم الذي ترغب بضمه خصوصا سرعته".

كما ذكر "ماغبايز" في بيان ان لديه خيار شراء عقد الهولندي فيلمس مع انتهاء الموسم الذي ينطلق الاسبوع المقبل.

أضاف بروس "يجلب جيترو الخبرة في غرف الملابس ويسعدني ان استقدمه الى هنا".

تابع "لعب على أعلى المستويات وهو أعسر بالطبيعة، لذا سيمنحنا خيارات إضافية على تلك الجهة".

وخاض المدافع البالغ 25 عاما 22 مباراة دولية مع منتخب هولندا، ويصل الى ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الفريق الاولى ضد أرسنال في الدوري في 11 اغسطس الحالي.

واستهل فيلمس مسيرته مع سبارتا روتردام قبل الانضمام الى ايندهوفن في 2011 حيث احرز لقب الدوري مرتين. انتقل الى فرانكفورت في 2017 وأحرز معه لقب الكأس الموسم الماضي.