إيفرتون يتعاقد مع جان فيليب جامين لاعب ماينز

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع جان فيليب جامين بعقد مدته خمس سنوات قادما من نادي ماينز الألماني، بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن جامين 23 عاما وقع على عقد يبقيه مع الفريق حتى يونيو.2024

ووعد اللاعب الإيفواري بتقديم أفضل ما عنده مع إيفرتون.

وقال جامين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي:" إنها لحظة كبيرة مع الكثير من العواطف والآن الأمر منوط بي لأثبت في الملعب سبب التعاقد معي".

وأضاف:"متحمس للغاية لأن إيفرتون ناد عظيم في إنجلترا ولديه تاريخ وطموح كبيرين لذلك لم أفكر لأكثر من لحظة أنني أريد اللعب في هذا النادي".

وبات جامين رابع صفقات إيفرتون الصيفية بعد التعاقد مع أندريه جوميز وجوناس لوسل وفابيان ديلف.

وقال ماركو سيلفا مدرب الفريق:"جان فيليب لاعب تطور بشكل رائع خلال المواسم الثلاث الأخيرة وحقق مستوى جيد من الأداء خلال لعبه في بطولة ذات مستوى عال مثل الدوري الألماني (بوندسليجا)".