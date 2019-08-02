ورشة تدريبية حول "مهارات الانفوجرافك" بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية حول "مهارات الانفوجرافك".



وتهدف الورشة التعريف بالانفو جرافك وأنواع الانفوجرافك وكيف تحرر وتصمم الانفواجرافك واستخدمات الانفوجرافك في الصحافة الورقيةوالسوشيال ميديا والمواقع الالكترونية وكيف تصل الي فكرة للانفواجرافك، بالإضافة إلى استخدام الانفوجرافك في الشركات الكبرى لتسويق منتجاتها.



يذكر أن مدة الدورة ٣ أيام في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس ويقوم بالتدريب الزميل الصحفي ياسر أبوالعز، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة أو هاتفيا ت: 01099221510- 25741555 داخلي 1340.