مايوركا الإسباني يمدد تعاقده مع سالفا سيبيا حتى 2021

أعلن نادي مايوركا الإسباني لكرة القدم تمديد تعاقده مع لاعب الوسط سالفا سيبيا حتى 30 يونيو.2021

ويعتبر سيبيا أحد أهم عناصر فريق مايوركا، حيث قدم مساهمة كبيرة في مشوار الفريق نحو الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا".

واحتفى الموقع الرسمي لنادي مايوركا على الإنترنت بتمديد تعاقده مع اللاعب صاحب القميص رقم 8، الذي لعب 79 مباراة رسمية مع الفريق.

وسجل لاعب الوسط الإسباني تسعة أهداف في تلك المباريات، كان أهمها على الإطلاق هدفه في مرمى ديبورتيفو لا كرونيا من ركلة حرة، ليقود الفريق للصعود إلى دوري الأضواء.