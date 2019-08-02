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رياضة

كارميلو أنتوني مصمم على متابعة مسيرته

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
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أعلن كارميلو أنتوني أحد نجوم كرة السلة الأمريكيين بأنه مصمم على متابعة مسيرته في الملاعب، على الرغم من تخلي نادي هيوستن روكتس عنه في دوري المحترفين نهاية الموسم المنصرم.
وكشف المخضرم أنتوني (35 عاما) في مقابلة مع شبكة "أي إس بي إن" الأمريكية بأنه يأمل في إيجاد مكان له في أحد الفرق الموسم المقبل، وقال في هذا الصدد "السكوت لا يعني الاستسلام"، مشيرا إلى أنه لا يزال قادرا على المساهمة على أعلى المستويات بقوله "أدرك تماما أنني ما زلت قادرًا على اللعب".
وعن قرار هيوستن بتسريحه في نهاية الموسم قال أنتوني "بكل صراحة، شعرت بأني طردت. شعرت بما يشعر به أي مرء يطرد من عمله اليومي".
واعتبر أن قرار الاستغناء عنه كان مفاجئا له، عندما أبلغه بذلك المدير العام لهيوستن روكتس داريل موري بقوله "لقد جاء نحوي وقالها بكل صراحة.. لم نعد في حاجة إلى خدماتك.. واجبته "تمهل، عن ماذا تتكلم؟ أنت تقول لي إنني لا أستطيع أن أكون ضمن تشكيلة من 9 أو 10 لاعبين في صفوف الفريق. لقد ضربني في كبريائي".
وانضم لاعب دنفر ناغتس ونيويورك نيكس السابق إلى هيوستن روكتس العام الماضي بعد أن أمضى موسم 2017- 2018 مع أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وسجل أنتوني معدلا مقداره 24 نقطة و5ر6 متابعات في المباراة الواحدة في مسيرته.
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