الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع المغربي "باتنة"

أعلن الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح المغربي مراد باتنة في صفقة انتقال مجاني لمدة موسم قابل للتجديد.



وسينضم باتنة (29 عاما) المولود في مدينة أغادير إلى تشكيلة الفريق الإماراتي التي تقيم معسكرا في هولندا استعدادا للموسم الجديد.

ولعب باتنة سابقا لأندية حسنية أغادير والفتح الرباطي في المغرب ولفريقي الإمارات والوحدة في الإمارات.

ورحل قبل أيام قليلة عن الوحدة بالتراضي.



وقال الجزيرة في بيان "سعداء باكتمال التعاقد مع مراد باتنة وانضمامه رسميا لقائمة الفريق التي تستعد حاليا للموسم الجديد في هولندا.

"نتمنى له ولجميع زملائه التوفيق وأن يقدم الإضافة المرجوة وأن يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية المحددة من إدارة النادي للفريق الأول بداية من الموسم المقبل".



من جهته قال الهولندي يورجن ستريبل، مدرب الجزيرة، لموقع النادي على الإنترنت "لدي ثقة كبيرة جدا في قدرة باتنة على تقديم مستويات جيدة مع الفريق؛ لأنه يمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتقديم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وفي الوسط أيضا كما يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإماراتي".



وعبر باتنة عن سعادته بهذه الخطوة قائلا "سعيد للغاية بانضمامي لناد عريق وفريق كبير مثل الجزيرة الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم للأندية وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها."أتمنى أن أكون عند حسن ظن مسئولي النادي والفريق والمشجعين وأعد الجميع بتقديم كل ما أملك من إمكانيات وخبرات لمساعدة الجزيرة على تحقيق أهدافه بداية من الموسم الجديد".