إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة سيارة ملاكى، ومساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.



تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد المواطنين، بأنه عقب تشغيله السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه، والترجل منها لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته واستقلال السيارة وفر هاربًا، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة القسم وسبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "ضرب".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.