إيمان البحر درويش وشيرين يتألقان في مسرحية "مكتوبلي أغنيلك"

شهد مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية، افتتاح العرض المسرحي الكوميدي الغنائي الاستعراضي "مكتوبلي أغنيلك"، الذي شهد إقبالا جماهيريا، بحضور المخرج الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



ويناقش العرض المسرحي "مكتوبلى أغنيلك" ما وصل إليه الحال في مجال الموسيقى والغناء في إطار كوميدي غنائي استعراضي ويضع الحل للخروج من تلك الأزمة، العرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان وليد طه ويضم نخبة من المع نجوم الفن، النجم الكبير إيمان البحر درويش، النجمة شيرين، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتأليف المخرج الراحل حسن عبد السلام، معالجة وإخراج الفنان عبد المنعم محمد.



ويأتي العمل ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفني، بحضور المخرج هاني النابلسي مدير عام مسرح محمد عبدالوهاب، أحمد عبد المنعم مدير مكتب رئيس البيت الفني، محمود صلاح الدين مدير فرقة رضا.