العراق يتصدر مجموعته في بطولة غرب آسيا

تصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا، بعد فوزه الصعب على فلسطين، اليوم الجمعة، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد كربلاء، ضمن الجولة الثانية.



وسجل هدفي العراق اللاعبان مهند كرار وحسين علي، فيما سجل هدف فلسطين الوحيد، اللاعب إسلام البطران.



ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، حققهما بعد الفوز السابق على لبنان في الافتتاح، فيما توقف رصيد فلسطين عند 3 نقاط في المركز الثاني.