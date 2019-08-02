ثيم يتأهل في نهائي بطولة كتسبويل

تأهل النمساوي دومينيك ثيم لنهائي بطولة كتسبويل المفتوحة للتنس بالنمسا بعد فوزه اليوم الجمعة، على الإيطالي لورينزو سونيجو، في الدور نصف النهائي بواقع مجموعتين دون رد.



وفاز النمساوي على سونيجو بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6) في مباراة دامت لساعة و46 دقيقة.



وسيواجه ثيم في نهائي البطولة، الإسباني ألبرت راموس، الذي فاز على النرويجي كاسبر رود في نصف النهائي بنتيجة 7-5 و6-4 وتأهل للنهائي الثاني على التوالي بعد بلوغه نهائي بطولة باشتاد السويسرية الأسبوع الماضي.



يذكر أن اللاعبين قد تواجها في مناسبتين من قبل ونجح كل منهما في الفوز في واحدة منهما.