توتنهام يقترب من التعاقد مع لاعب ريال بيتيس قريبًا

يتعاقد توتنهام هوتسبرز مع لاعب وسط ريال بيتيس قريبا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط رغبة النادي اللندني في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين للمنافسة على البطولات بالموسم المقبل.



وأعلن توتنهام استعداده لدفع 60 مليون يورو، من أجل حسم صفقة لاعب سان جيرمان السابق، الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لصالحهم بحسب صحيفة "صن" البريطانية مشيرة إلى أن لو سيلسو سيتقاضى أجرًا يصل إلى 4 ملايين يورو سنويًا.



وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون لو سيلسو الصفقة الثانية لتوتنهام في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تونجاي ندومبيلي لاعب ليون.



وربطت الصحيفة، أن ما يؤكد اقتراب رحيل لو سيلسو، هو تعاقد توتنهام مع لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير، والذي يشارك في نفس مركز اللاعب الأرجنتيني.



وتألق لو سيلسو في صفوف بيتيس هذا الموسم؛ حيث أعير للفريق في صيف 2018، وأصبح أحد الأعمدة الأساسية، وخاض معه 40 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 15 هدفًا وصنع 4 أهداف ليكون أبرز هدافي الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم.