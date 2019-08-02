5.5 مليار جنيه تكلفة محور المحمودية الجديد بالإسكندرية

قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تضع في أولويات عملها ملف تطوير منظومة الطرق والنقل الجماعي، والتي تعد منظومة متكاملة لا تشمل فقط تطوير الترام وقطار أبو قير ولكن تشمل منظومة مرورية جديدة.



وأضاف أن الإسكندرية تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على إنهاء محور المحمودية المروري الجديد "شريان الأمل"، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وربطه بطرق عرضية بطريقي الكورنيش وأبوقير.



وأكد أن ذلك المشروع سيساهم بحدوث نقلة كبيرة في حركة المرور، مشيرا إلى أن تطوير منظومة الطرق تشمل ٣ آلاف كيلو متر من الطرق الداخلية تم إعداد دراسة كاملة لتأهيلها وتطويرها ورفع كفائتها.



وأوضح أن العمل جاري على مشروع المونوريل والقطار السريع الذي سيصل إلى مدينة برج العرب ليكون وسيلة نقل جماعية متطورة تناسب قيمة الإسكندرية الثقافية والحضارية.