وصول الفوج الخامس من السودانيين العالقين في ليبيا

وصل إلى مطار الخرطوم مساء اليوم الجمعة، الفوج الخامس من السودانيين العالقين بليبيا، ويضم 153 مهاجرًا، عادوا طواعية بعد أن تم تجميعهم من مراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.



وبحسب ما أوردته صحيفة الصيحة، فإن عملية الإجلاء تأتي في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة لحماية المهاجرين بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وأعلن مدير إدارة قضايا الهجرة والحماية القانونية بجهاز المغتربين بالخرطوم صابر عبد الله، بداية ترتيبات وصول الفوج السادس خلال أسبوع عبر مطار الخرطوم.



وأشاد عبدالله بمستويات التنسيق بين الجهاز والهجرة الدولية والبعثة القنصلية بليبيا، والعمل على ضمان استمرار جلاء السودانيين العالقين لظروف إنسانية خلفتها الاضطرابات التي تشهدها مدن ليبية عدة.



وأكد مواصلة الجهاز وعبر الإدارة العامة للمنظمات وإدارة قضايا الهجرة والحماية القانونية والجهات ذات الصلة، في تقديم العون الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وكذلك الرعاية الصحية وسبل توفير العيش الكريم من مشاريع إنتاجية لجميع الذين يتم إجلاؤهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والصندوق الوطني لدعم العودة.