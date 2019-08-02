نادى تركي يقدم عرضًا للاعب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن نادي فنربخشة التركي مهتم بخدمات الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي فنربخشة استغل المباراة الودية التي جمعته بريال مدريد، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أودي الودية بألمانيا التي فاز بها الميرنجي (5-3)، لطلب الحصول على خدمات خاميس رودريجيز وأيضًا لوكاس سيلفا.



وأضافت الصحيفة: "داميان كومولي المدير الرياضي لفنربخشة هو الشخص الذي بدأ في الحديث مع مسئولي ريال مدريد".



وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد أبلغت خاميس رودريجيز أنه ما لم يتم تقديم عرض كبير له سيبقى في صفوف الميرنجي، بينما بات لوكاس سيلفا على أعتاب الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي.



يُذكر أن خاميس رودريجيز خارج خطط زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بينما ارتبط بالانتقال إلى نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد، لكن لم يتم حسم مستقبله بشكل نهائي حتى الآن.