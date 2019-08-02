ضغوط المبيعات المتراجعة تدفع "ماروتي سوزوكي" إلى تسريح عمال

قالت شركة ماروتي سوزوكي إنديا، أكبر صانع للسيارات في الهند، إنها خفضت عدد العاملين بعقود مؤقتة في أعقاب هبوط حاد في المبيعات.



وتمر صناعة السيارات، التي تشكل نحو نصف إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الهند، بواحد من أسوأ التباطؤات في نحو 10 سنوات مع هبوط سريع في المبيعات دون أن تظهر علامات تذكر على تعاف في أي وقت قريب.



وقالت الشركة لرويترز إن متوسط عدد العمالة المؤقتة بلغ 18.845 ألف في أول 6 أشهر من 2019، بانخفاض قدره 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن تخفيضات الوظائف تسارعت منذ أبريل الماضي.



وقالت ماروتي سوزوكي، التي تملك شركة سوزوكي موتور اليابانية حصة أغلبية فيها، إنها لم تخفض على مدار العام الماضي قوة العمل الدائمة، التي بلغ عددها 15.892 ألف في نهاية مارس الماضي، لكنها امتنعت عن أن تقول إن كانت تخطط لأي تخفيضات.



وقالت الشركة، في وقت سابق، إنها خفضت الإنتاج بنسبة 10.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.



وأعلنت ماروتي سوزوكي، التي تنتج نحو واحدة من بين كل اثنتين من سيارات الركاب في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، الخميس، عن هبوط قدره 33.5% في المبيعات في يوليو إلى 109.265 ألف مركبة مقارنة مع الشهر نفسه في 2018.