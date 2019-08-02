انفراجة ثورية.. ابتكار علاج يُحيي خلايا القلب الميتة

حققت مجموعة من باحثي جامعة ”كامبريدج“ البريطانية انفراجة ثورية في استخدام الخلايا الجذعية، والتي تساعد على علاج أمراض مميتة مثل قصور عضلة القلب.



واتخذ العلماء خطوة أولى عملاقة نحو علاج قصور القلب من خلال التلاعب بالخلايا الجذعية لإصلاح الخلايا وإعادة الأنسجة الميتة للحياة.



ويؤدي قصور عضلة القلب إلى فقدان العضلة قدرتها على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وعادةً ما يحدث ذلك نتيجة ضعف أو موت الخلايا، ويتسبب في النوبات القلبية وتلف المخ.



وفي الدراسة، زرع الباحثون تركيبة من الخلايا الجذعية المعدلة في المعمل في قلوب الفئران المريضة، وكانت النتائج مثيرة للغاية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.



واستخدم الباحثون مزيجًا من الخلايا الداعمة والجذعية لمساعدة خلايا القلب المتضررة على النمو، وتكوين الأنسجة الصحية مرة أخرى داخل جسم المريض.