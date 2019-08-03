أسعار مواد البناء اليوم.. جبس "القومية" بـ879 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الرمل والزلط في الأسواق في الفترة الأخيرة وعلى وجه الخصوص اليوم السبت.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الرمل والزلط في الأسواق المصرية يختلف من مكان إلى آخر حسب تكلفة النقل.



وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن السبب في الارتفاع يعود لتكلفة النقل والمعدات المستعملة فى التحميل.



ويبلغ سعر "عربية الرمل" الصغيرة حمولة 2 متر 170 جنيها، ويبلغ سعر "جرار رمل مقطورة" حمولة 4 متر 360 جنيها، بينما يبلغ سعر "سيارة كبيرة بمقطورة" حمولة 10 متر 800 جنيه، و"سيارة كبيرة 2 مقطورة "حمولة 20 متر 1500 جنيه.



بينما سجل سعر متر الزلط "الفينو" الناعم حوالي 175 جنيها، ويتراوح سعر متر "الزلط الكبير"من 120 إلى 130 جنيها.



بينما استقرت أسعار الجبس، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.



وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.