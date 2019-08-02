قوات سعودية تحرر أفارقة من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية

قال مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إنه في عملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقيا في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.



وكانت المليشيات تحتجز الأفارقة المحررين وبينهم 20 امرأة وطفلين، في قبو بسوق آل ثابت، وتجبرهم على القتال إلى جانبهم، والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



