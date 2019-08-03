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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 3 أغسطس 2019

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:04 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت،لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: الوضع المضطرب بعض الشيء في العمل يحرّك بعض العداوات والحاسدين ويجعلك مشمئزًّا من بعض التصرّفات.
عاطفيًا: التعبير الصريح والصادق عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن يكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيدًا.
صحيًا: التوتر الذي تعيش فيه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.

الثور
مهنيًا: تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات.
عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا وتضع النقاط على الحروف وتنجلي الأمور.
صحيًا: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك.

الجوزاء
مهنيًا: يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك ومشاريعك الهادفة إلى تحسين الوضع في المؤسسة التي تعمل فيها، وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك.
عاطفيًا: تختلف مع الشريك على بعض التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو لآخر، ويطرأ ما يسبب لكما بعض الإشكالات.
صحيًا: تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتّباع نظام غذائي جديد.

السرطان
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل تكون مغرية، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيدًا.
عاطفيًا: تستاء جدًا من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم.
صحيًا: تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل.

الأسد
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض أجواء البلبلة في حياتك المهنية، فيكون المشهد دقيقًا ويجب عدم الاستهتار به على الإطلاق.
عاطفيًا: راجع ملفاتك وقم بجرد حسابتك مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.
صحيًا: احم نفسك جيدًا من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.

العذراء
1- مهنيًا: يحمل هذا اليوم أوقاتًا سعيدة وتطورات واعدة مع قمر في برجك متناغم مع عطارد في السرطان، فحاول أن تستغل هذا الوضع.
عاطفيًا: مبادرة مفاجئة ولكن مهمة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.
صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.

الميزان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك.
عاطفيًا: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.
صحيًا: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة.

العقرب
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا استثنائية، ويشير إلى حدث هائل يحدث، وتتعزّز علاقاتك المهنية.
عاطفيًا: تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعًا إنما إيجابًا.
صحيًا: بادر فورًا إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.

القوس
مهنيًا: القمر الجديد في الأسد يرمز إلى مغامرات جيدة وأسفار، لكن بتنافره مع أورانوس فقد يوحي بعرقلة وتأخير وبمحاسبة على خطأ سابق.
عاطفيًا: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصًا أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة.
صحيًا: تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.

الجدي
مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى الدعم وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.
صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.

الدلو
مهنيًا: تطل على يوم أكثر انكماشًا وتقوقعًا يفرض عليك منحى جديدًا ويكشف سرًّا ماضيًا.
عاطفيًا: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.
صحيًا: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.

الحوت
مهنيًا: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك.
عاطفيًا: لا تكن غافلًا عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة.
صحيًا: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي.
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